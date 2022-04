Chelsea : premier gros coup de blues pour Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

La situation n'est pas encore alarmante mais force est de constater que le Chelsea de Thomas Tuchel tourne au ralenti ces dernières semaines. Sur le podium de Premier League et disposant d'un match en retard (deux sur Manchester United et West Ham, respectivement sixième et septième), les Blues marquent le pas. Éliminé au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid et balayé par Arsenal (2-4) en milieu de semaine, le club londonien, marqué par une profonde crise institutionnelle depuis la mise en vente de son président Roman Abramovich, semble marqué psychologiquement et les résultats s'en font sentir. Un timing loin d'être idéal à l'heure où le sprint final à l'Europe fait rage. Salué de prime abord pour son calme et son sang-froid face à cette situation complexe, Tuchel apparait désormais affecté.

Thomas Tcuhel perd patience !

«Le nombre d'erreurs consécutives lors des matchs ici, à domicile, c'est impossible à ce niveau. Vous ne devez pas voir cela. C'est tout simplement impossible, mais nous le faisons en ce moment et vous ne pouvez pas gagner des matches de football comme celui-ci (...) Regardez le penalty... Il n'y a pas de tactique derrière cela. Nous avons trois balles perdues en dix secondes. Ensuite, nous commettons une faute là où il n'y a même pas le moindre danger. Nous commettons une faute sur une personne, c'est un penalty et on se prive de six minutes pour égaliser. Qu'y a-t-il à analyser ? Il n'y a rien à analyser. (...) Je n'ai vu ça dans aucun autre match avant et maintenant je le vois dans plusieurs de nos matches et ça doit s'arrêter», déclarait d'ailleurs le technicien allemand au sortir de la défaite sur la pelouse des Gunners.

Un coup de pression adressé à l'ensemble de son groupe symbolisant les montagnes russes actuellement traversées par Chelsea et résumant, à lui seul, le coup de blues vécu par l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Agacé par le rendement collectif de ses joueurs, Tuchel semble avoir perdu toute la sérénité dont il faisait preuve jusqu'alors. Un discours tout autre qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler ses quelques sorties cinglantes réalisées lors de ses précédentes aventures à Dortmund et dans la capitale française. Discuté dans ses choix, l'Allemand, privé de Chilwell, Hudson-Odoi et Kovacic contre les Gunners, avait ainsi fait le choix de titulariser Ruben Loftus-Cheek, Malang Sarr ou encore Romelu Lukaku. Pour le résultat désormais connu...

L'Allemand rattrapé par un contexte anxiogène ?

Reconnaissant ses propres erreurs quant au onze aligné face aux hommes de Mikel Arteta, Tuchel a cependant semblé submerger par un doute inédit depuis son arrivée à Londres. Accusant l'état de la pelouse, le tacticien de 48 ans a, par ailleurs, fait preuve d'un état de fatigue alarmant, rappelant là-aussi certaines envolées lyriques de son passé d'entraîneur : «j’ai l’impression que vous demandez toujours les mêmes choses et ce sont toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser la question dans le vestiaire si vous avez les couilles de faire ça ! Les joueurs sont morts. Ils ont tout donné. Tout donné ! Donner le cœur, tout donner physiquement. Je suis fatigué de répondre toujours à vos attentes comme ça Fatigué ! Si vous avez le courage, posez cette question dans le vestiaire. Vous trouverez des gars qui sont cuits. Ils ont tout donné», avait par exemple asséné l'Allemand, échaudé par les journalistes français, lors de son passage au PSG.

En proie aux doutes sur le plan sportif, Tuchel doit également gérer un contexte institutionnel inédit. Revêtant l'habit de quasi-porte-parole depuis la vente du club par Roman Abramovich, sanctionné par le gouvernement britannique suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le coach des Blues doit par ailleurs faire face à un avenir incertain pour nombreux de ses cadres (Rudiger, Azpilicueta, Kanté, Jorginho...) dont le contrat expire prochainement. Au cours des deux derniers mois, Tuchel a ainsi dû commenter les sanctions et la vente du club tout en veillant à ce que le vestiaire reste calme. Un travail admirable mais éreintant et qui semble, aujourd'hui, avoir des conséquences certaines sur la santé mentale de l'intéressé.

Affecté, Tuchel, qui, selon les informations du Times, se serait récemment séparé de son épouse Sissi avec qui il entretenait une relation depuis 13 ans, ne remet cependant pas en cause son avenir du côté de Londres mais l'incertitude financière qui plane actuellement sur le club et l’incapacité de recruter de nouveaux joueurs pourraient malgré tout le faire douter de son engagement. Autant de facteurs défavorables qui ont eu un impact sur la capacité de Tuchel à tirer le meilleur parti des joueurs et qui peuvent expliquer, en grande partie, la dynamique négative traversée par les Blues. Doté d'un fort caractère, le technicien allemand a cependant déjà montré sa capacité à gérer ces zones de turbulence. Une chose est sûre, Chelsea aura encore besoin de tout son sang-froid pour terminer la saison en trombe et ainsi définitivement sécuriser cette troisième place, synonyme de qualification à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Premier élément de réponse, ce dimanche à 15 heures, à l'occasion de la réception des Hammers à Stamford Bridge.