Real Madrid : José Mourinho s’est déjà fait plein d’ennemis !

« C’est un nouveau Mourinho », « il a changé », « il semble plus apaisé »… Voici certaines des phrases qu’on pouvait entendre lors des premières semaines de cette deuxième ère Mourinho à Madrid. Très conflictuel et clivant lors de sa première aventure à Madrid au début des années 2010, le Special One affichait effectivement un visage un peu plus calme, moins crispé, plus ouvert et plus chaleureux. Mais ça n’aura pas duré bien longtemps. Au fur et à mesure que les critiques ont commencé à s’abattre sur l’équipe, notamment à cause du contenu des matchs jugé assez médiocre, Mourinho est peu à peu en train de redevenir celui qu’il était il y a plus de dix ans.

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On sent ainsi un Mourinho tendu, toujours sur la défensive, en quête perpétuelle d’ennemis et allant parfois jusqu’à frôler la victimisation. Bien entendu, il s’agit aussi, en partie du moins, d’une stratégie de management visant à attirer les critiques sur lui plutôt que sur l’équipe. Un effet bouclier qui ne marche cependant pas vraiment… Comme à l’époque, chaque apparition médiatique est devenue un règlement de comptes et le Portugais s’en est déjà pratiquement pris à tout le monde depuis son retour. Dernière cible en date : la Fédération espagnole (RFEF) et son comité de discipline, avec cette sanction à Vinicius Jr tombée juste avant le match contre l’AS Roma (3-4), ce qui n’est pas normal selon le Portugais.

Mourinho est en feu

Le quotidien AS fait le point sur les ennemis du coach portugais depuis son retour. La Fédération (via son comité de discipline) est donc dans le viseur du Portugais. Mais pas que. La Liga a aussi été mentionnée à plusieurs reprises dans les plaintes publiques du Portugais, concernant les horaires de certains matchs. Le match d’avant la trêve de novembre, à Valence, 72h après un déplacement contre l’AEK Athènes, a ainsi rendu fou de rage le Portugais, et ce n’est pas la première fois. Bien évidemment, il a aussi chargé à de nombreuses reprises la presse, accusant les journalistes de vouloir le mal de son équipe, allant parfois jusqu’à refuser de se présenter en conférence de presse.

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Mais s’il y a bien un collectif ou une institution que Mourinho a dans le viseur, ce sont les arbitres. À chaque prise de parole, le coach portugais affiche son mécontentement concernant le niveau des hommes au sifflet. Il a également mentionné, à plusieurs reprises déjà, la fameuse affaire Negreira, laissant explicitement entendre qu’en Espagne, le corps arbitral a tendance à pencher du côté du FC Barcelone. Pas de doutes, Mourinho est de retour. Mais cette fois, l’opinion publique madrilène sera bien moins complaisante avec lui, et beaucoup l’accusent déjà de parler des arbitres aussi souvent pour cacher les prestations assez moyennes de son équipe…