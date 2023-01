Tottenham - Arsenal : la grosse boulette d’Hugo Lloris sur l’ouverture du score

Lors du choc de Premier League entre Tottenham et Arsenal ce dimanche, comptant pour la 20ème journée du championnat anglais, Hugo Lloris s’est fait remarquer de la plus mauvaise des manières. Le gardien français, qui a annoncé sa retraite internationale dernièrement, a fait une faute de main sur l’ouverture du score et Arsenal en a profité pour prendre l’avantage avant même la fin du premier quart d’heure de cette rencontre.

La suite après cette publicité

En première période, alors que Bukayo Saka s’infiltrait dans la surface côté droit, l’attaquant anglais centrait dans la foulée mais le ballon était très légèrement dévié par Ryan Sessegnon et Hugo Lloris se faisait surprendre par la trajectoire du cuir. Le portier tricolore ratait alors totalement son intervention et envoyait le ballon dans ses propres filets. Une action et une réalisation à revoir en vidéo ci-dessous.

À lire

Hugo Lloris annonce sa retraite internationale