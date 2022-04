Chelsea : ça va bouger pour Antonio Rudiger

Étant toujours dans l'incapacité de prolonger les contrats de ses joueurs, Chelsea risque de perdre gros cet été, notamment en défense centrale. Si les vétérans Thiago Silva et Cesar Azpilicueta devraient bien faire partie de l'effectif des Blues la saison prochaine, c'est beaucoup moins certain en ce qui concerne Andreas Christensen, pressenti du côté du FC Barcelone et Antonio Rudiger.

La suite après cette publicité

En effet, le défenseur central allemand arrive en fin de contrat en juin et plairait au Real Madrid, au PSG et à Manchester United. Le mois dernier ses agents avaient également rencontré les dirigeants du FC Barcelone. Le Daily Mail indique ce jeudi, qu'après l'élimination de Chelsea en Ligue des Champions, les clubs intéressés par l'ancien joueur de l'AS Rome devraient désormais accélérer sur le dossier.