Menu Rechercher
Commenter 79
Ligue 1

OL : le passage éclair de Fonseca devant les médias après la défaite contre l’OM

Par Kevin Massampu - Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

La défaite de l’OL face à l’OM (3-2) a laissé des traces, ce dimanche soir. Au coup de sifflet final, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca s’est présenté très brièvement devant les médias, avec un passage marqué par une grande frustration après ce revers dans un choc animé de Ligue 1.

La suite après cette publicité
Chemssdine Belgacem
Passage lunaire de Paulo Fonseca en conférence de presse : "J'ai du respect pour votre travail, mais la meilleure équipe a perdu ce soir. Je ne développe pas après ma suspension de 9 mois. Il n'y a jamais hors-jeu de Tolisso. Je ne veux pas perdre de temps à commenter le match."
Voir sur X

Très agacé, le technicien portugais ne s’est pas éternisé en conférence de presse et a glissé un tacle sur une décision arbitrale concernant Corentin Tolisso. « J’ai du respect pour votre travail, mais la meilleure équipe a perdu ce soir. Je ne développe pas. Je ne parle pas après ma suspension de 9 mois. Il n’y a jamais hors-jeu de Tolisso. Vous avez regardé le match ? Je ne veux pas perdre de temps à commenter le match », a-t-il indiqué, visiblement très frustré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (79)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier