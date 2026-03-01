OL : le passage éclair de Fonseca devant les médias après la défaite contre l’OM

La défaite de l’OL face à l’OM (3-2) a laissé des traces, ce dimanche soir. Au coup de sifflet final, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca s’est présenté très brièvement devant les médias, avec un passage marqué par une grande frustration après ce revers dans un choc animé de Ligue 1.

Très agacé, le technicien portugais ne s’est pas éternisé en conférence de presse et a glissé un tacle sur une décision arbitrale concernant Corentin Tolisso. « J’ai du respect pour votre travail, mais la meilleure équipe a perdu ce soir. Je ne développe pas. Je ne parle pas après ma suspension de 9 mois. Il n’y a jamais hors-jeu de Tolisso. Vous avez regardé le match ? Je ne veux pas perdre de temps à commenter le match », a-t-il indiqué, visiblement très frustré.