OL : vers un forfait de Loïs Openda contre Crystal Palace

L’Olympique Lyonnais pourrait devoir se passer de Loïs Openda pour son match en Ligue Europa face à Crystal Palace, jeudi. Touché à la jambe droite lors du match contre Lens, vendredi, après un choc avec le défenseur lensois Ismaëlo Ganiou, l’attaquant belge avait quitté la pelouse en boitant. Son état a ensuite suscité de nouvelles inquiétudes, puisqu’il a été aperçu en train de se déplacer avec des béquilles au moment du retour de l’équipe lyonnaise.

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Selon les informations du Progrès, Openda a passé des examens et ne devrait pas être en mesure de tenir sa place contre le club anglais. Son absence pourrait même se prolonger jusqu’à la prochaine rencontre face à Nice. L’OL n’avait pas encore communiqué officiellement sur la nature exacte de sa blessure, mais ce possible forfait constituerait un coup dur pour Paulo Fonseca, qui pourrait être privé de son attaquant lors de deux rendez-vous importants.