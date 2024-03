EdF Espoirs : Rayan Cherki peut s’inquiéter

La prochaine liste de Thierry Henry pour les Espoirs devrait être une première ébauche en vue des Jeux olympiques cet été, le prochain objectif majeur pour cette équipe. Outre les certitudes de Arnaud Kalimuendo, Leny Yoro, Elye Wahi et Mathys Tel, le sélectionneur des Bleuets réfléchit à quelques nouveautés selon Le Parisien. Le défenseur lillois, Bafodé Diakité devrait faire son retour, lui qui n’a plus été appelé depuis l’Euro Espoirs l’été 2023. Nathan Zeze, défenseur titulaire à Nantes, et Yann Gboho, milieu offensif de Toulouse, sont également pressentis. Quid de la présence de Ryan Cherki ?

Toujours selon le quotidien francilien, le milieu offensif lyonnais n’est pas sûr d’être appelé par Thierry Henry. Avec une concurrence accrue et un statut de remplaçant à l’OL, sa place chez les Bleuets est remise en question. Le Lyonnais était pourtant sur une bonne série avec cinq buts lors de ses six derniers matchs internationaux. Réponse demain à l’annonce de la liste.