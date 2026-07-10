Le Sénégal pense à Patrick Vieira pour remplacer Pape Thiaw

Le comité exécutif d’urgence de la Fédération sénégalaise de football prévu ce samedi à Dakar devrait nous aider à y voir plus clair concernant l’identité du futur sélectionneur des Lions. Après une Coupe du Monde ratée et gâchée face à la Belgique en 16es de finale (défaite 3-2 après avoir mené jusqu’à la 85e minute), les décideurs sénégalais auront-ils l’intention de poursuivre avec Pape Thiaw, qui dit avoir prolongé son contrat durant le Mondial ?

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D’après L’Équipe, certaines sources internes se montreraient moins affirmatives à ce sujet. L’avenir du sélectionneur tiendrait sur un fil, et plusieurs voix auraient déjà des idées pour le remplacer. Comme le révèle le quotidien, Patrick Vieira aurait des partisans en interne pour lui succéder. Libre depuis son départ du Genoa en novembre 2025, le natif de Dakar possède une solide expérience et aurait les atouts pour prendre en main la sélection pour certains dirigeants.