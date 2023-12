Man Utd : Erik ten Hag donne le ton pour le mercato

Le 1er janvier prochain, le mercato d’hiver va ouvrir ses portes. Du côté de Manchester United, on s’attend à plusieurs départs, notamment ceux de Jadon Sancho, Anthony Martial, Casemiro et Raphaël Varane. Concernant les deux derniers joueurs mentionnés, rien n’est encore acté. Dans le sens des arrivées, un buteur pourrait débarquer ainsi qu’un milieu de terrain, puisque Sofyan Amrabat et Mason Mount n’ont pas donné satisfaction.

Questionné au sujet du recrutement en conférence de presse, Erik ten Hag a été très clair. «Je suis content de l’équipe actuelle. Au fur et à mesure que nous récupérons nos joueurs, nous avons une bonne équipe (…) Quand les joueurs seront de retour, comme Casemiro, Lisandro Martinez et Mason Mount, nous serons beaucoup plus forts après le mercato.» Une promesse de la part du technicien néerlandais, souvent remis en question ces derniers mois.