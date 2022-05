LdC : Ancelotti et Modric préviennent Man City

J-1 avant Real Madrid-Manchester City. A la veille de ce choc retour des 1/2 finale de la Champions League, Carlo Ancelotti s'est présenté face à la presse pour évoquer la mission remontada après la défaite 4 à 3 à l'aller. «Il faudra être complet durant le match et améliorer notre bloc bas. On devra éviter les passes entre les lignes. Il y aura des moments du match lors desquels le bloc devra être bas et d'autres où on devra presser haut. Je crois que nous avons deux équipes de grande qualité. Mais qui sont différentes. Le coeur et la personnalité sont deux parts importantes (...) Nous gagnerons demain, pas uniquement avec nos coeurs, mais avec l'aide du Bernabéu».

La suite après cette publicité

Présent aussi face à la presse, Luka Modric a confié : «nous devons jouer beaucoup mieux dans tous les aspects. Défensivement, offensivement... Nous devons jouer un match complet pour avoir l'opportunité de passer le match nul. Ce sera la clé». Les Skyblues sont prévenus, les Merengues sont remontés comme jamais.

Pour ces demi-finales retour de Ligue des Champions, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui pour profiter en exclusivité du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du Real pour tenter de remporter 630 € (cote à 3,15). (cotes soumises à variation)