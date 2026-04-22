Franck Ribéry serait proche d’un retour au Bayern Munich !

Le Bayern Munich va-t-il réunir deux de ses légendes sur le banc de touche de son équipe U23 ? C’est possible. Pour rappel, le club bavarois devrait faire revenir Dante en Allemagne. Le défenseur de Nice raccrocherait les crampons à l’issue de cette saison pour devenir le nouvel entraîneur des U23 munichois.

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Et ce soir, Bild nous apprend que le Brésilien pourrait ramener avec lui un sacré adjoint dans ses valises. Le média allemand révèle en effet qu’il s’agit de Franck Ribéry. À 43 ans, le Français connaît parfaitement la maison Bayern pour y avoir joué et il possède ses diplômes d’entraîneur UEFA. Parti en Italie pour se former, le vice-champion du monde 2006 lancerait sa carrière de coach dans un club qui est comme sa maison.