Les mots très forts de Vahid Halilhodžić après la défaite frustrante du FC Nantes

L’effet Vahid Halilhodzic s’est fait ressentir mais le FC Nantes a, malheureusement, encore chuté ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Malgré un visage bien plus séduisant, les Canaris ont rendu les armes sur le fil, climatisés par Joaquin Panichelli. Entré en jeu à la pause et auteur d’un doublé, le meilleur buteur du championnat de France a ainsi plongé le FCN dans une crise encore plus profonde. De quoi plonger Vahid Halilhodzic dans une morosité certaine. Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, le coach nantais n’a, en effet, pas caché sa déception, qui plus est au regard du scénario de ce match.

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«Il y a une déception énorme, on a vu deux équipes. Une équipe en pleine confiance avec de la réussite et une équipe qui doit gagner mais qui a peur, on a eu deux poteaux, c’est difficile, c’est un moment délicat, ils ont fait un match solide, on ne mérite pas ça ce soir, le résultat est dur ce soir. On marque deux fois. C’est dur, ça montre le manque de maturité de cette équipe, on a peur de gagner, ça montre une équipe très fragile, c’est dur de sortir de cet état, on a beaucoup travaillé, je pensais qu’on allait gagner après le deuxième but mais malheureusement non, on a joué une équipe avec beaucoup de qualité, beaucoup de confiance, ils ont des joueurs de grande classe, c’est dommage car les garçons ont donné tout ce qu’ils pouvaient».

Vahid Halilhodzic y croit encore

Relancé sur le bilan comptable du FC Nantes, 17e de Ligue 1 avec 17 petits points, le tacticien de 73 ans ne cachait pas non plus son inquiétude, sans pour autant s’avouer vaincu. «J’ai accepté un challenge fou, les dirigeants voulaient que je vienne, je ne pensais pas revenir une deuxième fois même dans mes rêves les plus profonds, je savais que la situation était plus que dramatique, j’ai accepté ça pour mon ancien club, certains journalistes racontent des conneries mais j’en ai rien à foutre de ça, je fais ça avec le vrai attachement que j’ai pour ce club», a rappelé le natif de Jablanica.

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Pour rappel, après la trêve internationale, les Canaris auront une série décisive dans la course au maintien avec des confrontations face à Metz, Auxerre et Brest. «Ce n’est pas encore fini, peut-être, on va essayer, dans les trois prochains matches encore, on va tout donner. C’est un grand club, historique, je suis triste pour le FC Nantes et je vais tout faire, même plus, pour garder un espoir jusqu’au bout», a d’ailleurs conclu Vahid Halilhodzic, prêt à tout pour laisser les pensionnaires de la Beaujoire dans l’élite du football français. La situation est plus que jamais critique…