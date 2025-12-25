Real Madrid : Franco Mastantuono restera au club cet hiver

Le Real Madrid a tranché concernant l’avenir de Franco Mastantuono : aucun départ n’est envisagé lors du mercato hivernal. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, le jeune Argentin de 18 ans restera à Valdebebas pour poursuivre sa progression. Selon Estadio Deportivo, toutes les rumeurs d’un prêt en janvier sont « hors de question ». Mastantuono poursuit sa rééducation après une blessure à l’aine, et le club ainsi que Xabi Alonso lui accordent une confiance totale pour retrouver sa meilleure forme.

La suite après cette publicité

Malgré un début de saison perturbé par des problèmes physiques, le Real Madrid mise sur le potentiel du jeune milieu offensif. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 14 apparitions toutes compétitions confondues, Mastantuono est considéré comme un investissement sur le moyen et long terme. Le club entend lui offrir du temps de jeu et un environnement stable pour lui permettre de s’affirmer progressivement sous la direction de Xabi Alonso. Voilà qui est clair.