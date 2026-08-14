OM : Amine Harit n’accable pas Leonardo Balerdi

Coupable sur les deux buts marseillais face à l’Atlético de Madrid en amical (2-1) et sorti sous la bronca assourdissante du Vélodrome en fin de match, Leonardo Balerdi peut au moins compter sur le soutien du vestiaire marseillais. Comme Bruno Genesio, Amine Narit a pris publiquement la défense du défenseur argentin.

La suite après cette publicité

🚨 AMINE HARIT 🇲🇦 SOUTIENT PUBLIQUEMENT LEONARDO BALERDI 🇦🇷, PRIS EN GRIPPE PAR LE VÉLODROME AUJOURD’HUI :



« Ensemble mon frère 💙🫶 »



(IG) https://t.co/UvXRaLv6Bh pic.twitter.com/nBKGHPEGSK — BeFootball (@_BeFootball) August 14, 2026

«Ça fait longtemps qu’il est là, on sait que ça peut être compliqué de se faire siffler par son propre stade. Les supporters ont leur avis mais ça ne change rien à l’estime qu’on lui porte. Il n’a pas à douter, on est tous avec lui et on sait les qualités qu’il a. Ça arrive de faire des erreurs», a confié le Marocain en zone mixte après la rencontre. Il a également posté une story sur Instagram pour affirmer son soutien à son coéquipier.