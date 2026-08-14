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Ligue 1

OM : Amine Harit n’accable pas Leonardo Balerdi

Par Jordan Pardon
1 min.
Amine Harit @Maxppp

Coupable sur les deux buts marseillais face à l’Atlético de Madrid en amical (2-1) et sorti sous la bronca assourdissante du Vélodrome en fin de match, Leonardo Balerdi peut au moins compter sur le soutien du vestiaire marseillais. Comme Bruno Genesio, Amine Narit a pris publiquement la défense du défenseur argentin.

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«Ça fait longtemps qu’il est là, on sait que ça peut être compliqué de se faire siffler par son propre stade. Les supporters ont leur avis mais ça ne change rien à l’estime qu’on lui porte. Il n’a pas à douter, on est tous avec lui et on sait les qualités qu’il a. Ça arrive de faire des erreurs», a confié le Marocain en zone mixte après la rencontre. Il a également posté une story sur Instagram pour affirmer son soutien à son coéquipier.

Pub. le - MAJ le
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