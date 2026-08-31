La Juventus pense à un flop à 90 M€ pour remplacer Jonathan David

Alors que la Juventus continue de remodeler son secteur offensif, le départ de Jonathan David pourrait provoquer un nouveau mouvement à Turin. L’attaquant canadien est actuellement poussé vers la sortie et, selon Fabrizio Romano, la Vieille Dame négocie avec l’Atlético de Madrid pour un transfert avant la fermeture du mercato. Après avoir déjà laissé partir Loïs Openda et Dusan Vlahović, tandis que Randal Kolo Muani a rejoint le club, les Bianconeri anticipent donc un éventuel départ de David avec la nécessité de recruter un nouveau numéro 9.

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Et la piste privilégiée pourrait mener à un autre attaquant déjà très convoité l’été dernier. Selon Marca, la Juventus a activé le dossier Nick Woltemade, avec des contacts établis ces dernières heures pour l’attaquant allemand de 24 ans. Une opération qui s’annonce particulièrement coûteuse puisque Newcastle avait déboursé près de 90 millions d’euros pour s’attacher les services du buteur, encore sous contrat avec les Magpies. La Juve travaille également sur la piste menant à Joshua Zirkzee, mais le départ de David pourrait donc relancer concrètement le dossier Woltemade dans les toutes dernières heures du mercato.