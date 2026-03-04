OM-OL : la direction de l’arbitrage valide sa décision sur le but du 3-2

La séquence a fait bondir de nombreux supporters lyonnais dimanche lors de l’Olympico. Juste avant le but d’Aubameyang dans les arrêts de jeu pour le 3-2, Tyler Morton avait été déséquilibré sur une attaque lyonnaise, suite à un contact avec Emerson. Jérôme Brisard n’a rien sifflé, les Marseillais ont récupéré le ballon, puis marqué sur la contre-attaque suivante. Dans un communiqué publié ces dernières heures, la Direction de l’Arbitrage a confirmé que le but marseillais était bien valide, et que le contact sur Morton était licite.

«Au début de la phase offensive, le joueur marseillais numéro 33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L’analyse de l’arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé.»