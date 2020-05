Barça : Gerard Piqué prend position pour la fin de la Liga

Alors que, comme dans de nombreux pays, le Championnat espagnol est suspendu depuis de nombreuses semaines en raison de la pandémie de coronavirus, Javier Tebas, le président de la Liga, n'a jamais caché son souhait de terminer l'exercice 2019-2020. Si la Bundesliga reprendra ses droits samedi (16 mai), le football dans la péninsule ibérique devrait redémarrer vers la mi-juin. Gerard Piqué, le défenseur central du FC Barcelone, a livré son sentiment à ce sujet.

«Je comprends l'intérêt de La Liga de terminer le championnat parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. En plus du fait que nous soyons leaders (le Barça possède deux longueurs d'avance sur le Real Madrid, NDLR), ce serait moche de finir comme ça. Nous sommes à l'arrêt depuis longtemps et j'entends être bien préparé pour éviter les risques de blessures. C'est pourquoi quelques jours d'entraînements supplémentaires ne feraient pas de mal», a commenté le Blaugrana dans des propos rapportés par Marca. Les joueurs ont repris l'entraînement individuel cette semaine après voir reçu le feu vert du de la Ligue et du gouvernement.