Real Madrid : Karim Benzema sait où il veut prendre sa retraite !

S'il y a bien un joueur qui fait l'unanimité à Madrid en ce moment - et depuis quelques années déjà - c'est bien Karim Benzema. Une fois encore, le Français sort d'une grande saison, qu'il pourra éventuellement terminer de la meilleure des manières avec un titre européen samedi soir. Avec 27 buts et 12 passes décisives en Liga faisant de lui le pichichi de la saison et surtout 15 réalisations en 11 apparitions en Ligue des Champions, il a porté l'équipe sur ses épaules et confirmé son statut d'idole du Bernabéu.

Mais forcément, du haut de ses 34 ans, plusieurs questions se posent autour de lui. Pour combien d'années encore sera-t-il performant ? Faut-il lui chercher un remplaçant ? Prendra-t-il sa retraite au Real Madrid ? Un retour à Lyon est-il envisageable ? Dans un entretien accordé à l'émission El Chiringuito de Jugones, Benzema a été interrogé sur son avenir.

La retraite à Madrid, c'est un grand oui !

« C'est une question (sur une possible retraite à Madrid, NDLR) à laquelle je vais te répondre : oui, ou... oui. Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici à Madrid. Tu peux regarder tous les autres clubs... mais Madrid, c'est Madrid. Je ne sais pas encore quand je vais prolonger (rires). J'ai encore un an de contrat, je m'amuse, et on verra, mais là je suis à Madrid », a ainsi déclaré le buteur tricolore.

Autant dire qu'on risque de voir Benzema revêtir la tunique madrilène quelques années encore, puisqu'il ne semble avoir aucune intention de faire ses valises. On imagine que ni le principal concerné ni Florentino Pérez ne mettront trop d'obstacles dans les négociations pour que l'aventure se prolonge encore un petit moment... Voilà qui risque cependant de refroidir les Lyonnais, qui rêvaient d'un retour de l'enfant prodigue pour terminer sa carrière chez lui.