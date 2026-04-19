Ligue 1 : l’OL surprend le PSG et grimpe à la 4e place du classement

Un week-end à opportunités pour l’OL. Après la défaite de l’OM et les matchs nuls de Monaco et Lille, Lyon devait suivre les pas de Rennes, faciles vainqueurs à Strasbourg ce dimanche, pour faire une très belle opération dans la course à la Ligue des Champions. Problème, les Gones se déplaçaient sur la pelouse du Paris Saint-Germain, qui vient tout juste de concasser Liverpool en quart de finale de C1 et qui doit s’imposer pour reléguer le RC Lens, son dauphin, à quatre points en tête de la Ligue 1. Pour y parvenir, Luis Enrique a décidé de procéder à un léger turn-over pour faire souffler ses troupes après un déplacement éreintant à Anfield. Ainsi, Beraldo, Zabarnyi, Mayulu et Ramos étaient titularisés tandis que Marquinhos, João Neves, Kvaratskhelia et Dembélé étaient laissés sur le banc. De son côté, l’OL, privé de Sulc, Tolisso, Fofana ou encore Tagliafico, se présentait au Parc des Princes avec un 5-3-2 hybride avec un duo Moreira-Endrick en attaque.

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D’entrée, les Rhodaniens se montraient très volontaires. Bien plus tranchants dans les duels, ces derniers se sont procurés les premières occasions du match. C’est sur l’une d’entre elles qu’Endrick a ouvert le score. Trouvé dans la surface par le virevoltant Moreira, le Brésilien ne se posait pas de questions et a ajusté Safonov d’une belle frappe qui a touché le poteau avant de rentrer (0-1, 6e). Sonnés, les Parisiens n’arrivaient pas à se sortir de leur apathie et Lyon se ruait à l’attaque pour enfoncer le clou. Et après une superbe tentative acrobatique d’Abner, repoussée par Safonov (12e), l’OL est parvenu à doubler la mise. Lancé dans la profondeur par Endrick, Moreira a pris la défense de vitesse avant d’ajuster le portier parisien (0-2, 18e). Piqués dans leur orgueil, les Parisiens ont accéléré pour trouver la faille face au bloc très compact des Rhodaniens.

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L’OL a écœuré le PSG

La première ouverture a eu lieu peu après la demi-heure de jeu. Sur une percée de Lucas Hernández, Ainsley Maitland-Niles, auteur d’un énorme retour quelques minutes avant contre Barcola (29e), se rendait coupable d’une faute stupide sur l’ancien du Bayern. Pour convertir ce penalty logique, Gonçalo Ramos s’est présenté face à Dominik Greif. Finalement, bien aidé par la mauvaise frappe du Portugais, le portier slovaque a permis à l’OL de conserver ses deux buts d’avance (33e). Avec le réveil de Doué, les Gones ont été mis en difficulté. Le roseau a plié, mais n’a pas rompu grâce à une réelle solidité défensive. De son côté, le PSG n’y arrivait pas, et la sortie sur blessure de Vitinha n’a clairement pas aidé (38e).

Au retour des vestiaires, l’OL a continué à défendre le plomb. Gênants pour leurs adversaires, les Gones ont exploité chaque faille défensive de son hôte pour essayer d’inscrire un troisième but, à l’instar de cette frappe dangereuse de Moreira, repoussée par Safonov (55e). Face à l’incapacité de son équipe à trouver la faille, Luis Enrique a décidé de sortir l’artillerie lourde avec les entrées de Kvaratskhelia, Dembélé et Lee. Beaucoup plus dangereux, les Parisiens se sont procuré des occasions avec Kvara qui a contraint Greif à une grosse parade (62e) et Dembélé qui a trouvé la barre transversale sur une frappe lointaine (75e). Par la suite, Lyon a su gérer son avance au score en montrant une solidité défensive jouissive sur la pelouse d’un tel adversaire. En toute fin de rencontre, Kvaratskhelia a ponctué sa superbe entrée avec un but assez sublime (1-2, 90+3e). Insuffisant pour renverser la table néanmoins. Avec cette victoire de prestige, les Gones grimpent à la 3e place et envoient un message à la concurrence : il faudra compter sur eux dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, un PSG muet laisse Lens revenir à un petit point. Malgré leur match de retard face à Nantes, les Parisiens sentent le souffle lensois dans leur dos.