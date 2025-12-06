Monaco : le bilan amer de Sébastien Pocognoli après le revers à Brest

Après la défaite de l’AS Monaco à Brest (0-1) ce vendredi, Sébastien Pocognoli a fait le point sur la prestation de son équipe. Les Monégasques, une semaine après leur victoire face au Paris Saint-Germain, espéraient enchaîner, mais le match au Stade Francis Le Blé a mis en évidence certaines carences, notamment en termes de justesse technique et de création d’occasions.

« Je pense que, dans l’attitude, les joueurs se sont bien battus, ont donné le maximum de la première à la dernière minute. Il nous a manqué beaucoup de justesse technique. On espérait créer plus et, au final, on s’est créé moins. Et c’est très décevant. Je pense qu’à la fin, on s’est aussi un peu précipité, (en essayant de) mettre le ballon au bon endroit. On a perdu un peu de structure, mais je n’ai pas grand-chose à dire par rapport à l’investissement des joueurs. Ils ont essayé d’appliquer ce qu’on devait faire, mais il nous a manqué de la réussite », a souligné l’ancien coach de l’USG avant d’ajouter : « Le bilan comptable n’est pas ce qu’il devrait être, c’est une réalité. Après, moi, tout ce que je peux dire, c’est que je donne le maximum au quotidien pour faire changer les choses. Si l’attention est sur moi, il n’y a pas de problème, je l’assume. Mais je suis droit dans mes bottes par rapport au travail effectué et par rapport à l’investissement. »