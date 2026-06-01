Liverpool : l’émouvante lettre d’adieu d’Arne Slot aux supporters

Alors qu’il ne sera pas sur le banc des Reds la saison prochaine, Arne Slot a adressé une lettre ouverte aux supporters de Liverpool pour faire ses adieux au club, revenant sur ses deux années à la tête du club. L’entraîneur néerlandais a surtout tenu à rappeler le titre remporté lors de son premier exercice, conquis avec une large avance au classement. Dans son message, il évoque l’intensité de l’expérience à Anfield, l’exigence permanente du club, mais aussi les émotions fortes vécues avec les supporters, notamment lors du sacre en championnat et des célébrations dans les rues de la ville.

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Arne Slot has written an open letter to supporters after his departure as head coach 💬 — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2026

« Le lien qui nous unit va bien au-delà du football, au-delà des soirées européennes sous les projecteurs d’Anfield ou des chants de “You’ll Never Walk Alone” entonnés depuis le Kop. Vous m’avez tout de suite mis à l’aise et m’avez aidé à progresser. C’est quelque chose que je chéris », a notamment déclaré le coach de 47 ans. Une page se tourne à Anfield.