OM : Pablo Longoria scelle son avenir !

Il y a parfois des rencontres qui changent un homme, et parfois aussi un club. Celle entre Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille en est le parfaitement exemple. Arrivé en tant que directeur sportif à l’époque où Jacques-Henri Eyraud était encore le président, l’ancien DS de Valence a vite gagné le cœur des supporters. À l’heure où l’OM semblait se perdre dans sa politique sportive, Pablo Longoria a rapidement établi un projet sportif clair en s’appuyant sur une grande connaissance du football et sur un réseau qui lui a permis de recruter des profils intéressants.

S’il a évidemment eu quelques échecs en tant que directeur sportif avec l’OM, sa communication, sa franchise et son engagement pour défendre les valeurs olympiennes ont rapidement permis de conquérir le cœur des supporters marseillais. Mais pas que. Très proche du propriétaire Frank McCourt, le jeune dirigeant de 36 ans est rapidement monté en grade. Et c’est tout naturellement qu’au moment de se séparer de Eyraud, Pablo Longoria a récupéré le poste de président. Un poste important qui lui a permis d’imposer totalement sa patte et de mettre en place son projet pour l’OM en choisissant ses coachs, son directeur sportif et même ses scouts ou directeur du centre de formation.

«Jamais je ne quitterai l’OM»

Mais forcément, dans le milieu, les hommes avec des idées aussi claires sportivement ne courent pas les rues. Et les supporters marseillais, qui ont longtemps vu leur club enchaîner les mauvais coups sans logique, craignent de devoir un jour se séparer de leur président. Ce jeudi soir, dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Longoria a été très clair. Il ne quittera jamais de lui-même le club. «Jamais je ne quitterai l’OM. Peut-être qu’un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n’ai pas envie de m’en aller. Et je ne crois pas qu’un président de l’OM puisse partir d’ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l’institution, qui est plus grande que Pablo Longoria…», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

«Avoir un projet ambitieux à Marseille, une ville de football, c’est encore plus stimulant que partout ailleurs. Après, comme la vie, le football est fait de plaisir, de joie et de déception», a-t-il également expliqué. De quoi forcément rassurer les supporters de la cité phocéenne qui ne veulent absolument pas voir partir leur président. En tout cas le message est plutôt clair : Pablo Longoria semble très attaché à l’OM et il sera difficile de le voir quitter le navire.