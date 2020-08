La liste de l'Italie pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations

L'Italie retrouve le terrain à l'occasion d'une nouvelle édition de la Ligue des Nations. La Nazionale de Roberto Mancini affronte la Bosnie le 4 septembre et les Pays-Bas le 7 septembre. L'entraîneur italien a convoqué 37 joueurs qui se retrouveront samedi 29 août au Centre technique fédéral de Coverciano pour la première rencontre nationale de la saison.

La suite après cette publicité

A cette occasion, trois joueurs sont appelés pour la première fois : Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo) et Francesco Caputo (Sassuolo). Le défenseur de l'Inter avait déjà participé à un stage avec la sélection en février 2019. Le capitaine Giorgio Chiellini revient lui avec la Squadra Azzurra, après plus d'un an d'absence. A noter l'absence de Marco Verratti, touché lors du Final 8 de Lisbonne.

La liste complète de l'Italie :

Gardiens de but : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin);

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo ( Naples), Alessandro Florenzi (Rome), Gianluca Mancini (Rome), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Rome);

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Rome), Jorginho (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Rome), Stefano Sensi ( Inter), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Rome);

Attaquants : Andrea Belotti (Turin), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Everton) ), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologne).