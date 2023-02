La nouvelle vie de golfeur de Gareth Bale commence bien

La suite après cette publicité

S’il a décidé de raccrocher les crampons à seulement 31 ans, Gareth Bale n’en a pas pour autant dit adieu au monde du sport, loin de là. L’ancien attaquant de Tottenham et du Real Madrid a commencé sa vie de golfeur, un sport qu’il a toujours porté dans son cœur (cf. sa banderole "Wales. Golf. Madrid. In that order" après la qualification du Pays de Galles pour l’Euro 2020). Alors que Gareth Bale impressionne déjà au golf, il s’est même payé le luxe de terminer à la 16e place ex æquo de l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, un prestigieux tournoi du circuit professionnel américain (PGA).

L’homme le plus capé de l’histoire des Dragons gallois a participé à cet événement aux côtés de Joseph Bramlett, un joueur pro, mais n’a pas pu terminer sa compétition en raison des violents s’étant abattu en Californie. « Les gens me font des compliments sur mon jeu, c’est incroyable, ils ont mis un peu trop de pression sur mes épaules. […] C’est génial de jouer avec eux, d’interagir et de regarder ce qu’ils font. Le simple fait de le regarder (Bramlett) frapper une balle, c’est quelque chose. La puissance, le toucher. Il a été incroyable », a lui lâché, comme un gamin avec des étoiles plein les yeux, Gareth Bale au micro de la BBC.

À lire

Turquie : les compétitons sportives suspendues après le terrible séisme