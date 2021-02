Le Borussia Dortmund veut lâcher sept de ses stars !

La suite après cette publicité

La crise du coronavirus a lourdement touché les clubs au portefeuille. Certains plus que d'autres. D'après les informations du média allemand WAZ, le Borussia Dortmund est de ceux-ci. En effet, le club de la Ruhr va cumuler 75 millions d'euros de pertes pour cet exercice, auxquels il faut ajouter les 44 de la saison dernière. Donc, forcément, il faudra vendre, et vendre beaucoup cet été pour essayer de garder le club à flot financièrement.

Ainsi, toujours selon le média, le BvB pense à céder sept joueurs lors du prochain mercato pour renflouer les caisses et non des moindres ! Au sommet de cette liste bien sûr, Jadon Sancho, l'international anglais pisté par Manchester United. Mais il n'est pas le seul puisque l'attaquant, qui impressionne le monde depuis plus d'un an maintenant, Erling Haaland sera disponible pour un peu plus de 65 millions d'euros, soit le montant d'une clause qui va entrer en vigueur l'été prochain.

Les deux pourraient partir sans C1

Il est évident que l'un de ces deux joueurs devrait quitter le navire sauf si Dortmund ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, auquel cas, les deux pourraient s'en aller. Mais ils ne sont pas les seuls candidats, bien que les mieux cotés. On retrouve aussi dans cette liste le jeune Américain Giovanni Reyna et le milieu de terrain international belge Axel Witsel. Manuel Akanji, le défenseur suisse, et Raphaël Guerreiro, l'ancien Lorientais, sont aussi pressentis au départ.

Le BvB n'avait pas connu tel déficit depuis plus d'une dizaine d'années et avait construit son effectif sur de jeunes perles européennes et américaines pour justement pallier ce genre de situation. Il semblerait donc que cette fois, les caisses vont se remplir. Mais nulle question pour les dirigeants de l'écurie allemande de dépenser des mille et des cents pour rebâtir. Ils devraient, au contraire, continuer sur ce schéma qui leur va si bien.