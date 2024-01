Manchester United menace Marcus Rashford, tout le monde veut prendre la place de Xavi

Rashford sanctionné ?

Ce qui retient l’attention de la presse anglaise ce lundi matin n’est pas la qualification pour les 8èmes de finale de la FA Cup de Manchester United, c’est bien le scandale Marcus Rashford. Absent pour la rencontre face à Newport County, l’Anglais était officiellement malade. Mais de manière officieuse, l’attaquant aurait été sanctionné par son coach pour avoir été absent de l’entraînement vendredi en raison de plusieurs virées nocturnes. Ce dernier a notamment été aperçu en boîte de nuit du côté de Bristol mercredi et dans les bars de la ville jeudi. Une situation qui agace Erik ten Hag, comme le relaye le Daily Mail. Le tacticien néerlandais a déclaré qu’il s’agissait désormais d’une affaire interne et qu’il allait s’occuper de son cas. Une menace et une nouvelle affaire publique qui témoignent de la saison aussi bien compliquée pour le joueur que pour le club mancunien.

Tout le monde veut prendre sa place

Le Barça travaille pour trouver un successeur à Xavi. Le «casting-post Xavi» a débuté, comme le placarde le Mundo Deportivo sur sa Une. Comme vous pouvez le voir, on retrouve de nombreux noms comme Thiago Motta, Conceiçao, Klopp, Flick, Imanol ou encore Arteta. Des profils différents, mêlant jeunesse et expérience. Une chose est sûre, c’est que la place que va laisser Xavi sera courtisée, malgré un Barça en difficulté ces dernières saisons. Selon Sport, après Klopp, Mikel Arteta aurait émis des envies de départ. Une information relayée par le Daily Star. Le technicien souhaiterait quitter Arsenal à la fin de saison. Une info démentie dans la soirée par Skysports. Autre candidat, un certain Thomas Tuchel, menacé au Bayern Munich. Il a même ouvertement déclaré que le championnat espagnol lui plaisait. Bref, une valse des entraîneurs se prépare.

Le PSG freiné

Les spectateurs qui se sont rendus au Parc des Princes hier se sont régalés pour ce Paris-Brest avec un score nul 2-2. Menés 2-0 à la mi-temps, les Brestois ont remonté la pente et on tenu tête au leader, se réjouit fièrement Le Télégramme ce lundi matin. Côté PSG, c’est la soupe à la grimace. Face à une équipe joueuse, le club parisien est passé à côté de sa seconde période et Brest ne s’est pas gêné pour en profiter, comme le constate L’Equipe. Le Parisien résume la situation : Paris est leader au classement, mais est loin d’être un cador. A noter que Bradley Barcola a craqué en fin de match et s’est fait expulser, malgré une belle prestation individuelle de sa part.