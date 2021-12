Manchester United veut sauter sur l'occasion pour João Félix

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée en début de semaine dans les médias espagnols. Désormais plus si à l'aise avec Diego Simeone, l'attaquant portugais João Félix songe en effet à quitter l'Atlético de Madrid au plus vite, alors que le mercato hivernal arrive. Débarqué en juillet 2019 en provenance du Benfica Lisbonne, le joueur de 22 ans a plus de mal cette saison (12 apparitions TCC, 1 but, 2 passes décisives), surtout que les nombreuses blessures n'arrangent rien.

«Cholo (Simeone) a fait revenir Griezmann pour essayer de forcer le départ de João Félix», expliquait d'ailleurs il y a quelques jours un journaliste de la Cadena SER, une radio espagnole. De son côté, le quotidien AS expliquait que l'entourage du Portugais cherchait la solution pour convaincre les dirigeants colchoneros de le laisser filer, et ce, malgré un contrat qui se termine en juin 2026. Dès lors, les courtisans semblent nombreux, puisqu'on parle de nombreux clubs en Angleterre. Et notamment un.

Un trio Fernandes-Félix-CR7 ?

Si l'on en croit les dernières informations du Sun, c'est Manchester United qui pourrait passer à l'action prochainement pour tenter de récupérer l'international portugais (20 sélections, 3 buts), qui retrouverait ainsi ses compatriotes Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes en Angleterre. Des clubs comme Liverpool, Newcastle ou Arsenal se seraient eux seulement renseigner d'après le média britannique. Mais pour mettre la main sur le natif de Viseu, les Red Devils vont devoir sortir le chéquier.

Recruté par l'Atlético de Madrid pour presque 130 millions d'euros, il y a un peu plus de deux ans, João Félix ne vaut plus ce prix-là. Mais nul doute que les dirigeants du club madrilène vont être gourmands pour un jeune joueur à fort potentiel. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est aujourd'hui d'environ 70M€. Mais sortir une telle somme, après la crise financière liée au Covid-19, n'est pas donné à tout le monde, et MU va devoir bien réfléchir s'il souhaite passer vraiment à l'action.