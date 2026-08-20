Mercato : où est passé Anthony Martial ?

À l’instar de Paul Pogba, récemment libéré par l’AS Monaco, Anthony Martial se retrouve actuellement sans club et traverse une période particulièrement délicate sur le marché des transferts. L’attaquant de 30 ans reste en effet sur une longue traversée du désert, marquée par une courte pige à l’AEK Athènes puis par un véritable fiasco au Mexique sous les couleurs des Rayados. Avec un bilan famélique d’un seul petit but inscrit en vingt apparitions, couplé à de vives critiques concernant ses émoluments imposants estimés à 3,5 millions d’euros annuels, l’ancien buteur de Manchester United a logiquement été contraint de résilier son contrat à l’amiable au début de l’été. Une fin prématurée qui illustre la descente aux enfers sportive de l’international tricolore depuis 2020, rendant sa recherche d’un nouveau point de chute d’autant plus complexe à moins de quinze jours de la clôture du mercato estival.

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De retour sur le continent européen, l’ancien Golden Boy nourrit pourtant une ambition claire : retrouver les pelouses de Ligue 1 pour tenter de relancer sa carrière. Si son entourage a activement glissé son nom sur les bureaux de plusieurs directions sportives de l’Hexagone, et que l’OGC Nice n’avait initialement pas fermé la porte à cette opportunité au mois de juin, les pistes se sont depuis totalement refroidies. Les exigences salariales du joueur, jugées en total décalage avec ses statistiques en chute libre, freinent logiquement les ardeurs des prétendants français qui n’ont toujours formulé aucune proposition concrète. Alors qu’il continue de s’entretenir physiquement, l’impasse actuelle l’oblige désormais à étudier attentivement des pistes menant vers des destinations plus exotiques et de se montrer plus raisonnable au niveau de ses émoluments. L’espoir d’un retour en France, voire même en Europe parait lointain, à moins qu’une formation ne décide de tenter un ultime coup de poker dans les dernières heures du marché.