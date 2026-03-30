EdF : l’appel du pied amusant de Mbappé à la NBA !

À l’occasion du rassemblement de l’Equipe de France pour affronter la Colombie, Kylian Mbappé a amusé ses coéquipiers en tentant sa chance au basket. Dans les vestiaires du Northwest Stadium, l’attaquant français a réussi un tir, avant d’enchaîner avec une petite danse pour célébrer son panier. Une séquence rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, où le capitaine des Bleus montre qu’il ne manque pas d’adresse, même loin des terrains de football.

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La scène n’a pas échappé à la NBA, qui a réagi avec humour sur X via le compte officiel, en saluant le geste du joueur du Real Madrid. L’ancien joueur du PSG a, lui aussi, tweeté évoquant même un possible « contrat de 10 jours », clin d’œil aux contrats temporaires utilisés dans la ligue nord-américaine. Un échange léger qui illustre une nouvelle fois l’impact médiatique de Mbappé, capable de faire parler de lui jusque dans l’univers du basket. La tournée américaine a en tout cas été concluante sur et en dehors des pelouses pour les Bleus.