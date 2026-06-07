EdF : Ousmane Dembélé va débuter face à l’Irlande du Nord

À 24 heures de l’ultime match de préparation des Bleus avant la Coupe du Monde, Didier Deschamps a été interrogé sur la composition alignée face à l’Irlande du Nord. Le sélectionneur de 57 ans a notamment confirmé la titularisation d’Ousmane Dembélé, préservé face à la Côte d’Ivoire jeudi, comme les quatre autres joueurs Parisiens impliqués lors de la finale de Ligue des Champions, le week-end dernier.

La suite après cette publicité

« Une équipe similaire à celle qui jouera face au Sénégal ? Problablement. pas forcément un copier-coller, mais je ne vais pas changer 6 ou 7 joueurs entre ceux qui commenceront demain et ceux qui débuteront le 16 juin. Dembélé titulaire ? Oui, comme 10 autres joueurs. Il fait partie des joueurs qui n’ont pas été utilisés après la finale de Ligue des Champions, car ils ont eu beaucoup de temps de jeu. Il faut qu’ils aient une récupération physique et psychologique. Les 26 sont disponibles pour demain », a-t-il révélé au micro de Téléfoot.