EdF : Paul Pogba évoque sa saison compliquée à Manchester et son avenir

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a évoqué sa saison compliquée chez les Red Devils et le bien que ça lui fait d'être appelé en équipe de France. « Les Bleus ont été une bouffée d'oxygène quand c'était difficile à Manchester United, clairement. Quand les résultats n'étaient pas là, et que je ne jouais pas, il me fallait ce break pour revenir plus fort et m'oxygéner. Ma saison au club n'est pas triste mais c'est difficile de juger cette saison entre mes blessures et le changement de coach. La saison n'est pas finie mais presque car on ne joue plus rien, elle est neutre. C'est de la frustration. J'ai envie de gagner des titres, c'est ça qui est triste », a expliqué Pogba

Interrogé ensuite sur son avenir à United, le Français de 29 ans, dont le contrat à Manchester expire en juin prochain, a expliqué qu’il n’avait toujours pas pris de décision concernant son avenir mais qu’il avait un objectif bien précis avec les Bleus.« Mon avenir ? Je peux décider demain comme pendant le mercato. Il n'y a rien de fait. Je veux surtout bien revenir en fin de saison pour préparer le Mondial », a déclaré le milieu de terrain français qui a disputé 23 matches cette saison avec Manchester United, inscrit un but et délivré neuf passes décisives. L'équipe de France affrontera l'Afrique du Sud mardi soir (21h15), toujours en match amical.