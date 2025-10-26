Real Madrid : Xabi Alonso répond au pétage de plomb de Vinicius Junior

Animé, le premier Clàsico de la saison 2025/2026 nous a livré un sacré match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dominateur, le Real Madrid s’est offert un succès de prestige (2-1) très précieux. En effet, la bande de Xabi Alonso a pris un avantage important en Liga puisque son adversaire est désormais relégué à cinq points. Si la journée a été parfaite pour les Merengues, un épisode a cristallisé l’attention, la sortie précoce de Vinicius Junior.

Remplacé à la 72e minute lors du Clasico face au FC Barcelone (2-1), Vinícius Júnior a montré sa frustration en filant directement vers les vestiaires, après une prestation très solide et impliquée, notamment sur le deuxième but madrilène de Jude Bellingham. Aligné aux côtés de Kylian Mbappé en attaque, le Brésilien a participé activement à la domination madrilène et à la victoire des Merengues. 5 minutes plus tard, il est revenu s’asseoir sur le banc, le visage fermé, avant que la rencontre ne se poursuive.

Xabi Alonso calme le jeu

Une décision qui a eu de quoi étonner le joueur brésilien qui a explosé de colère au moment où il a quitté le terrain. Invité à répondre au comportement de son joueur après la rencontre, Xabi Alonso a préféré tempérer la situation et a eu un discours calme par rapport à l’énervement qu’a affiché son ailier brésilien. «Je garde beaucoup de bons souvenirs de Vini. Je ne veux pas perdre de vue l’essentiel, mais nous en parlerons», a-t-il débuté.

Le coach madrilène a recentré l’attention sur la victoire et la prestation collective du Real Madrid au moment de poursuivre : «Vini a beaucoup apporté, comme les autres joueurs. C’est une victoire méritée, et je dirais qu’elle est courte, car nous avons créé beaucoup de choses. Cela va nous permettre de retrouver le sentiment d’être une équipe compétitive dans les grands matchs. Nous parlerons du reste. Il y a des personnalités différentes dans les équipes et nous devons les comprendre. Maintenant, nous allons en profiter, et ensuite, je lui en parlerai, bien sûr.»