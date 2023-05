Nouveau scandale au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Décidément, le FC Barcelone voit sa réputation être sérieusement entachée. Le club présidé par Joan Laporta doit, depuis des mois, composer avec l’intransigeance de LaLiga pour ses finances. La faute à la gestion catastrophique de l’équipe de Josep Maria Bartomeu, le prédécesseur de Laporta.

Comme si cela ne suffisait pas, les Blaugranas ont ensuite dû affronter l’affaire Negreira, un scandale dans lequel les Catalans ont été accusés d’avoir payé pour des faveurs arbitrales. Une affaire très sérieuse qui a d’ailleurs obligé Laporta à organiser une conférence de presse pour tenter de prouver l’innocence du club.

Encore une affaire au Barça

Les scandales au Barça ne sont toutefois pas terminés. El Confidencial nous apprend en effet que les Culers ont été épinglés par le fisc espagnol. Concrètement, le Barça va devoir payer une amende de 15,7 M€. Cette décision fait suite à une enquête démarrée en 2019 et portant sur des faits remontant à 2015. Mais qu’est-il reproché à l’actuel leader du classement de Liga ?

Des irrégularités dans le paiement de salaires de certains joueurs, des cessions de véhicules de sport (Audi) à des joueurs soupçonnées d’être des rémunérations déguisées (Sergio Busquets, Carles Puyol et Pedro auraient ainsi choisi des modèles n’étant pas officiellement inclus dans le contrat de partenariat entre la marque allemande et le Barça) et des vols charters pour des membres de l’équipe, dont Lionel Messi, non déclarés. Décidément, l’héritage laissé par Bartomeu est un véritable fardeau !