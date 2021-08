Parme : Gianluigi Buffon a fait son retour en Serie B

Après plus de 20 ans après avoir quitté Parme, Gianluigi Buffon a rejoué sous les couleurs de son club formateur. Le champion du monde 2006 avec l'Italie avait quitté les Gialloblù en 2001 pour la Juventus Turin, où il aura disputé 18 saisons au club de la Vieille Dame, entresemées par un passage décevant lors de la saison au Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Le gardien de but italien n'a pas pu garantir la victoire aux siens lors du match d'ouverture de la Serie B (2-2) mais aura été décisif en réalisant 7 arrêts durant la rencontre. Il s'agit de son premier match officiel avec Parme depuis le 17 juin 2001 et une défaite 3 buts à 1 face à l'AS Rome à l'Olimpico, qui offrait le troisième et Scudetto de l'histoire du club de la Louve.