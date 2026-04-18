Lorient-OM : les compositions officielles

Au lendemain du succès renversant de Lens face à Toulouse (3-2), nouveau match entre un candidat au podium et une équipe du ventre mou. Lorient, bien au chaud à la 9e place, accueille l’OM, 4e, qui veut dépasser Lille et mettre la pression sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des Champions.

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Sorti prématurément à Lyon dimanche, Le Bris manque à l’appel aujourd’hui, comme Kouassi, suspendu, tandis que Talbi est toujours sur le flanc, touché au mollet. Olivier Pantaloni opère donc 2 changements dans sa composition, dans les couloirs : Katseris remplace Le Bris sur le droit et Yongwa relaie Kouassi sur le gauche. Mvogo profite des absences pour porter le brassard de capitaine, alors que Dieng, ancien Marseillais, sera soutenu par Pagis et Makengo.

Vainqueur de la lanterne rouge Metz sans convaincre (3-1), le club phocéen, toujours privé d’Aguerd, Egan-Riley et Kondogbia (blessés), se présente lui avec 3 changements dans son XI de départ. Suspendu, Medina est remplacé sur le flanc gauche de la défense par Emerson. Habib Beye maintient son 3-4-2-1, avec Greenwood et Gouiri en soutien d’Aubameyang. Élément le plus en forme de l’effectif actuellement, Paixão arpentera le couloir gauche, alors que Traoré prend la place de Weah à droite. Changement plus surprenant : Abdelli substitue Timber à côté du capitaine Höjbjerg. On parle d’une gêne musculaire à l’échauffement pour le Néerlandais, forfait de dernière minute.

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Les compositions officielles :