PSG : les images de la célébration particulière du titre à Jean-Bouin

Déjà sacré champion avant le coup d’envoi face au Paris FC, le Paris Saint-Germain a dû célébrer son 14e titre dans un cadre inhabituel, sur la pelouse de Jean-Bouin, à quelques mètres du Parc des Princes. En l’absence de fête dans leur enceinte après le match, interdite par les autorités, la remise du trophée s’est déroulée avant l’échauffement, dans un dispositif express et une ambiance très particulière, avec des huées d’une partie du public et une célébration contrainte sur la pelouse.

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La cérémonie a notamment réuni Vincent Labrune, Nasser Al-Khelaifi et Emmanuel Grégoire pour une remise rapide du trophée. Les Parisiens ont tout de même soulevé leur coupe devant leurs ultras présents à Jean-Bouin, clôturant officiellement une saison de championnat déjà jouée, mais sans la ferveur habituelle d’une célébration au Parc.