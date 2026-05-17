Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

PSG : les images de la célébration particulière du titre à Jean-Bouin

Par Valentin Feuillette - Josué Cassé
1 min.
Le stade Jean-Bouin. @Maxppp
Paris FC 0-0 PSG

Déjà sacré champion avant le coup d’envoi face au Paris FC, le Paris Saint-Germain a dû célébrer son 14e titre dans un cadre inhabituel, sur la pelouse de Jean-Bouin, à quelques mètres du Parc des Princes. En l’absence de fête dans leur enceinte après le match, interdite par les autorités, la remise du trophée s’est déroulée avant l’échauffement, dans un dispositif express et une ambiance très particulière, avec des huées d’une partie du public et une célébration contrainte sur la pelouse.

La suite après cette publicité
Foot Mercato
𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗦𝗢𝗨𝗟𝗘̀𝗩𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗘𝗦 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗔̀ 𝗝𝗘𝗔𝗡-𝗕𝗢𝗨𝗜𝗡 ❤️💙🏆

Un dispositif… inhabituel. 😅
Voir sur X
Josué Cassé
Ambiance très particulière pour fêter ce nouveau titre de champion de France #PFCPSG

@footmercato
Voir sur X

La cérémonie a notamment réuni Vincent Labrune, Nasser Al-Khelaifi et Emmanuel Grégoire pour une remise rapide du trophée. Les Parisiens ont tout de même soulevé leur coupe devant leurs ultras présents à Jean-Bouin, clôturant officiellement une saison de championnat déjà jouée, mais sans la ferveur habituelle d’une célébration au Parc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier