Florian Sotoca prolonge au RC Lens

Auteur de 6 buts en 18 matches dont un triplé face à Brest lors de l’ouverture du championnat, Florian Sotoca prolonge l’aventure chez les Sang et Or, comme nous vous l’avions annoncé. L’attaquant du RC Lens s’est engagé jusqu’en 2026 avec son club et rempile ainsi pour deux saisons supplémentaires, lui qui était initialement lié avec le club artésien jusqu’en 2024.

Le RC Lens a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce mardi matin. «Une annonce surprise (et un auto-spoil en live Instagram) énergique à l’image du joueur #FierDEtreLensois #Sotoca2026», est-il précisé.

