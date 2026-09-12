Ligue 2 : l’ASSE chute à Dunkerque mais reste leader

Après un début de saison parfait marqué par cinq victoires consécutives et un succès convaincant contre Montpellier (3-1), Saint-Étienne espérait poursuivre sa série ce samedi soir sur la pelouse de Dunkerque. Les Verts avaient pourtant parfaitement lancé leur rencontre en ouvrant le score avant la pause. Bien servi par Davitashvili, Boakye a conclu une belle action pour permettre aux Stéphanois de prendre les commandes, mais leur avantage n’a finalement pas tenu.

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Au retour des vestiaires, Dunkerque a rapidement recollé grâce à un but génial de Ayari à la 52e minute avant de renverser complètement la rencontre avec un second but signé Keïta. Malgré plusieurs changements opérés par le coach stéphanois Ian Cathro pour relancer la machine, l’ASSE n’a pas réussi à revenir et abandonne ainsi ses premiers points de la saison. Les Verts restent toutefois seuls leaders du championnat, devant Reims, vainqueur de Nancy la veille, mais peuvent nourrir des regrets après avoir laissé filer une avance précieuse.