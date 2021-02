Ligue 1 : Monaco fait tomber le PSG

Les soirées se suivent mais ne ressemblent pas pour le PSG. Brillants vainqueurs du FC Barcelone mardi dernier en Ligue des Champions, les Parisiens ont cette fois été battus par Monaco 2-0 au Parc des Princes ce dimanche soir en clôture de cette 26e journée de Ligue 1. Ils laissent les Asémistes revenir deux points derrière eux et manquent de combler l'écart de quatre unités sur le leader lillois. Le championnat connaît un nouveau rebondissement ce soir.

Certes, Di Maria et Neymar manquaient encore à l'appel mais cette victoire monégasque est méritée, leur belle entame de match ayant été récompensée par l'ouverture du score de Diop dès la 6e minute. Devancés dans tous les domaines par leurs adversaires, les champions de France en titre n'ont jamais eu la possibilité de revenir, encaissant même un second but par Maripan, suite à une erreur d'Herrera (51e).

