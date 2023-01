La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 15e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme chaque week-end, Erling Braut Haaland trône en tête de ce classement avec 25 buts en 19 matches. L’attaquant norvégien a brillé ce dimanche avec un triplé retentissant contre Wolverhampton (3-0).

Juste derrière, Kyogo Furuhashi remonte tout doucement au classement. Auteur d’un doublé contre St Mirren (4-0), il a su maintenir sa belle dynamique. Ainsi, l’attaquant japonais affiche pas moins de 17 buts en 20 matches de championnat cette saison. Autre élément de Ladbrokes Premiership, Lawrence Shankland a aussi fait parler la poudre avec Hearts contre Aberdeen mercredi pour une belle victoire (5-0).

Vincent Janssen rentre dans le top 10

Au pied du podium, on retrouve Enner Valencia qui joue ce soir à 18h avec Fenerbahçe. L’Équatorien qui joue contre Ümraniyespor compte actuellement 15 buts en 15 matches. Jouant ce soir à 21h avec Tottenham contre Fulham, Harry Kane peut aussi remonter au classement. Le buteur anglais des Spurs est actuellement cinquième avec 15 buts en 20 matches. En trêve avec son club d’Orenbourg, l’attaquant russe Vladimir Sychevoy affiche 14 buts en 15 matches et va reprendre le championnat dans un mois.

Situation similaire pour Quincy Promes qui est septième avec 14 buts en 16 matches. L’ailier néerlandais du Spartak Moscou est sur de bonnes bases et devance d’une courte tête Paul Onuachu. Le Nigérian est resté muet mardi contre Westerlo (3-2). Devant jouer contre Eupen, il a vu son match être reporté pour cause de neige. Autre élément de Jupiler Pro League, Vincent Janssen a marqué hier un doublé contre le Standard (4-1) et porte son total à 14 buts en 22 matches.

Robert Lewandowski pointe ensuite au dixième rang et n’a pas marqué contre Getafe (1-0). Le joueur du FC Barcelone a inscrit 13 buts en 15 matches. Aux portes du top 10, on retrouve Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Ivan Toney (Brentford), Victor Osimhen (Napoli), Hugo Cuypers (La Gantoise) et Mario Gonzalez (Louvain) avec également 13 buts. Derrière avec 12 réalisations, Malcom (Zenit), Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Gonçalo Ramos (Benfica), Terem Moffi (Lorient), Jonathan David (Lille), Markus Pink (Klagenfurt) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) suivent.

Le classement des tops buteurs européens