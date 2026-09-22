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Coupe du Monde

Kylian Mbappé est choqué par son record en Coupe du Monde

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé est devenu une légende de la Coupe du Monde. Du haut de ses 27 ans, l’attaquant français affiche un bilan hallucinant de 22 buts en 22 rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions. Auteur de réalisations aussi spectaculaires que décisives depuis ses débuts marquants en 2018 où il imitait Pelé en marquant en finale à 19 ans, le capitaine des Bleus a progressivement effacé des tablettes les buteurs les plus légendaires du tournoi pour devenir, cet été, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde.

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Conscient de l’ampleur inédite de sa prouesse après avoir dépassé Lionel Messi, l’international tricolore a fait part de sa joie au micro de The Athletic : «j’ai toujours voulu battre des records et faire en sorte que les gens se souviennent de mon nom. Mais honnêtement, je ne m’attendais pas à devenir le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde, à 27 ans. La Coupe du Monde, c’est la compétition des plus grandes stars, des plus grands joueurs de l’histoire du football. Je rêvais de participer à cette compétition, même pas de la gagner, juste d’y jouer. Alors c’est complètement fou d’être celui-là. Surtout quand on sait que celui qui m’a précédé était Lionel Messi… oui, c’est historique

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