Michel Platini fustige l'UEFA après les incidents au Stade de France

Dans un entretien accordé à LCI, Michel Platini est revenu sur le tragique événement du 28 mai au Stade de France lors de la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Selon lui, la France n'est pas seule responsable dans ces incidents. « On a un savoir-faire en France qui est important, entre 1998 et l'Euro 2016, ça s'est toujours bien passé. »

Pour l'ancien président de l'UEFA, c'est l'institution européenne du football qui a failli dans l'organisation de l'événement. « Là, je pense qu'il y a eu une défaillance de l'UEFA. On met les fautes un peu à tout le monde, mais l'organisateur, c'est l'UEFA. La police est là pour régler les problèmes. C'est l'UEFA qui doit dicter les choses et qui a fait une grosse erreur. Ça ne se reproduira pas, il suffit de bien l'organiser. Ce n'est pas un gros problème. La France organisera très bien les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby. » L'homme de 67 ans s'est dit « blessé » de ce qu'il s'est passé à Saint-Denis ce soir-là.