OM : les supporters dézinguent le nouveau logo

Une nouvelle ère s’amorce à Marseille. Alors que Stéphane Richard a pris la suite de Pablo Longoria à la présidence de l’OM, le club de la Canebière a également révélé un nouveau logo. Une manière de couper avec un ancien logo qui, certes iconique, était là depuis 2004 à Marseille. Problème, le nouveau logo ne fait pas l’unanimité.

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Sur les bords de la Méditerranée, les supporters olympiens ont fait part de leur mécontentement ce vendredi. A l’occasion de la rencontre face au FC Metz au stade Vélodrome, les supporters du Virage Nord présents au stade ont montré leur dégoût du nouveau logo à travers une banderole assassine : «logo de merde. Equipe instable. Vous niquez tout.» Voilà qui est dit.