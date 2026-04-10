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Ligue 1

OM : les supporters dézinguent le nouveau logo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le nouveau logo de l'OM @Maxppp
Marseille 3-1 Metz

Une nouvelle ère s’amorce à Marseille. Alors que Stéphane Richard a pris la suite de Pablo Longoria à la présidence de l’OM, le club de la Canebière a également révélé un nouveau logo. Une manière de couper avec un ancien logo qui, certes iconique, était là depuis 2004 à Marseille. Problème, le nouveau logo ne fait pas l’unanimité.

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Foot Marseille
🚨Les Banderoles du Virage Nord CAOM :

« LOGO DE MERDE, ÉQUIPE INSTABLE, VOUS NIQUEZ TOUT ! »

#TeamOM #OMFCM
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Sur les bords de la Méditerranée, les supporters olympiens ont fait part de leur mécontentement ce vendredi. A l’occasion de la rencontre face au FC Metz au stade Vélodrome, les supporters du Virage Nord présents au stade ont montré leur dégoût du nouveau logo à travers une banderole assassine : «logo de merde. Equipe instable. Vous niquez tout.» Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
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