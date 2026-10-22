Droits TV Ligue 1 : Canal+ répond au lancement de l’appel d’offres

La LFP a décidé récemment d’avancer de deux ans le lancement de son appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1, qui couvrira la période 2027-2032. Les médias intéressés auront un peu plus d’un mois (du 3 novembre au 7 décembre) pour se positionner. Le patron de la LFP, Vincent Labrune, se disait dernièrement optimiste, à l’heure où les revenus générés par la plateforme Ligue 1+ restent insuffisants pour les clubs français.

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« Depuis plusieurs mois, nous avons reçu un certain nombre de marques d’intérêt concrètes de la part de différents acteurs du marché. Pour la première fois depuis longtemps, le football français est en position de choisir son avenir », a-t-il confié, avant de souligner un calendrier « bien plus favorable que par le passé pour susciter l’intérêt des principaux acteurs du marché ». Et quand on aborde la question des droits TV du championnat de France, le sujet Canal+ n’est jamais bien loin.

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Canal+ ne ferme pas la porte

Diffuseur historique de la Ligue 1, la chaîne cryptée s’était brouillée avec la Ligue après le choix de cette dernière de privilégier Mediapro en 2020. S’en sont suivis de faux espoirs de retour pour les téléspectateurs et des passes d’armes répétées entre le boss de Canal+, Maxime Saada, et son homologue de la LFP, Vincent Labrune. Ce jeudi, Maxime Saada présentait les résultats financiers de son groupe lors d’une conférence en ligne relayée par RMC Sport.

Interrogé sur ce futur appel d’offres, le dirigeant n’a pas fermé la porte à un retour, mais y a mis des conditions très claires. « Je pense que nous verrons le moment venu, nous évaluerons la situation. Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous ne mettrons pas d’argent si nous pensons que nous ne pourrons pas le récupérer. Ça ne peut pas être une dépense à perte. Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable. Nous sommes dans une position où nous n’avons pas vraiment besoin de ces droits, donc nous les considérerons comme une opportunité, puis nous examinerons les conditions et la situation du marché. » Le message est passé.