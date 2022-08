Manchester United, Chelsea : Harry Maguire a fait un choix fort

La suite après cette publicité

Capitaine abandonné. A 29 ans, Harry Maguire arrive à un tournant de son aventure à Manchester United. Acheté 87 M€ à Leicester City en 2019, le défenseur central n'a pas du tout convaincu chez les Red Devids. Sur le terrain, ses prestations sont irrégulières et loin d'être au niveau espéré. Dans le vestiaire mancunien, l'Anglais ne fait pas l'unanimité non plus. Certains joueurs estiment qu'il ne mérite pas le brassard et n'apprécient pas ses sorties dans la presse. Enfin, les fans ne sont pas emballés par l'international anglais, qui a d'ailleurs été menacé de mort la saison passée.

Dans ce climat délétère, Maguire a tenu bon. Et contre toute attente, Erik ten Hag, nouveau manager de Man Utd, a décidé de le nommer à nouveau capitaine de l'équipe. Un choix qui en a étonné certains au sein du groupe mancunien mais qui a été respecté. Attendu, l'ancien joueur de Leicester a déçu. Titulaire lors des premières journées de Premier League, il n'a pas du tout été à son avantage lors des défaites face à Brighton (2-1) et Brentford (4-0). Et il en a fait les frais puisque son entraîneur a décidé de le placer sur le banc lundi face à Liverpool.

Maguire a fait son choix

Une rencontre gagnée par son équipe (2-1) où le duo Raphaël Varane-Lisandro Martinez a bien fonctionné. Ce qui n'a pas fait les affaires du malheureux Harry Maguire. D'ailleurs, la presse britannique expliquait hier qu'il craignait de perdre définitivement sa place de titulaire et de devenir remplaçant dans l'esprit de Ten Hag. Une mauvaise nouvelle pour lui alors que le Mondial 2022 approche. De quoi peut-être le faire réfléchir à l'approche de Chelsea ? En effet, samedi le Daily Mail a annoncé que les Blues réfléchissaient à un échange entre Harry Maguire et Christian Pulisic, qui est suivi par MU.

Ce jeudi, le London Evening Standard indique que le défenseur anglais est toujours suivi par les Londoniens, qui pensent à lui en cas d'échec de la piste menant à Wesley Fofana (Leicester). Toutefois, rien ne dit que le club entraîné par Thomas Tuchel réussira à le convaincre. Le Manchester Evening News explique que le joueur souhaite rester à Manchester United cet été. Il est concentré sur sa saison et se sent honoré d'évoluer depuis 3 ans à Man U, un club qu'il aime. De plus, des sources proches ont indiqué qu'il avait accepté le choix de Ten Hag de le laisser sur le banc et qu'il est reconnaissant envers lui de lui avoir laisser le brassard cette saison. Que ce soit pour Maguire ou Fofana, la cible n°1, Chelsea va devoir se démener pour recruter un défenseur !