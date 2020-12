Bayern Munich : Pini Zahavi pousse pour envoyer David Alaba au PSG

Le Bayern Munich ne s’attend plus à un miracle. Sous contrat jusqu’en juin prochain, David Alaba (28 ans) ne devrait pas prolonger son bail. Très gourmand financièrement (il réclamait 20 M€ par saison), le défenseur autrichien a fini par lasser les dirigeants bavarois. D’ailleurs, si Alaba s’en va, ces derniers ont ciblé le Français Dayot Upamecano comme solution de rechange prioritaire.

La suite après cette publicité

De son côté, Alaba n’a plus que quelques semaines à patienter puisqu’il sera en effet libre de négocier avec le club de son choix à partir du mois de janvier 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il aura l’embarras du choix. Real Madrid, FC Barcelone, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, tels sont les clubs les plus cités pour l’accueillir.

Paris a la cote mais...

Mais selon Sport Bild, seulement quatre formations (Real Madrid, Barcelone, Chelsea, PSG) sont encore en lice. Et l’étau se resserre. Selon le journal allemand, les difficultés financières merengues et catalanes devraient empêcher Madrilènes et Barcelonais de s’offrir Alaba. Il reste toujours Chelsea, mais le média explique de l’agent du joueur, Pini Zahavi, préfèrerait envoyer son protégé du côté du Paris Saint-Germain, Chelsea ne serait qu’une solution de repli.

Sur le papier, la signature d’Alaba à Paris a de quoi plaire, le PSG ayant un manque de qualité au poste de latéral gauche. De plus, l’Autrichien serait également une excellente option en défense centrale. Reste que les demandes financières du joueur font que sa venue est loin d’être actée. Surtout si le club de la capitale entend gérer d’autres dossiers coûteux.