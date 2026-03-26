L’UEFA sanctionne Benfica après des comportements racistes face au Real

Après les actes, le temps des sanctions. L’UEFA a annoncé avoir infligé une amende de 40 000 euros à Benfica pour «comportement raciste et/ou discriminatoire» de ses supporters lors du play-off aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le 17 février dernier.

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Pour rappel, ce soir-là, Vinicius Jr avait lui accusé Gianluca Prestianni d’avoir proféré des insultes racistes à son encontre. A noter qu’une amende de 25 000 euros pour des jets d’objets pendant la rencontre et une autre de 8 000 euros pour l’utilisation d’un pointeur laser ont également été prononcées.