Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel Ligue des Champions

L’UEFA sanctionne Benfica après des comportements racistes face au Real

Par Josué Cassé
Mourinho @Maxppp

Après les actes, le temps des sanctions. L’UEFA a annoncé avoir infligé une amende de 40 000 euros à Benfica pour «comportement raciste et/ou discriminatoire» de ses supporters lors du play-off aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le 17 février dernier.

La suite après cette publicité

Pour rappel, ce soir-là, Vinicius Jr avait lui accusé Gianluca Prestianni d’avoir proféré des insultes racistes à son encontre. A noter qu’une amende de 25 000 euros pour des jets d’objets pendant la rencontre et une autre de 8 000 euros pour l’utilisation d’un pointeur laser ont également été prononcées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier