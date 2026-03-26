Brésil - France : les compositions probables

Dernière trêve internationale avant la grande messe du football mondial. Ce jeudi soir, l’équipe de France disputera le premier de ses deux matches amicaux organisés sur le sol américain. Et quel rendez-vous ! Opposés au Brésil, les Bleus auront l’occasion de se tester face à l’un des favoris de la prochaine Coupe du Monde. Pour ce choc, Didier Deschamps devrait opter pour un 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Dans les buts, Mike Maignan est logiquement attendu et devrait être protégé par un quatuor défensif composé de Gusto, Konaté, Upamecano et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Rabiot et Tchouaméni formeraient le double pivot, juste derrière Olise, aligné dans un rôle de meneur de jeu. Sur les ailes, on retrouvera les Parisiens Doué et Dembélé. Enfin, malgré une récente blessure au genou, Mbappé est pressenti à la pointe de l’attaque.

Mbappé d’entrée de jeu avec Dembélé et Doué

De son côté, Carlo Ancelotti devrait lui aussi privilégier un 4-2-3-1. En tant que dernier rempart, Ederson sera chargé de repousser les assauts tricolores. Le portier auriverde pourra compter sur une défense à quatre composée de Wesley, Bremer, Leo Pereira et Douglas Santos. Dans l’entrejeu, Casemiro et Andrey Santos sont attendus, tout comme Cunha, légèrement plus haut sur le terrain.

La suite après cette publicité

Sur le front offensif, Vinicius Jr, performant avec le Real Madrid ces dernières semaines, tiendra sa place dans le couloir gauche alors que Raphinha est annoncé titulaire dans le couloir droit. En pointe, c’est Joao Pedro qui devrait débuter ce choc. Pour rappel, après cette rencontre de prestige face à la sélection auriverde, l’équipe de France défiera la Colombie, dimanche soir.