Menu Rechercher
Commenter
Serie A

AC Milan : Diego Moreira fait déjà mieux que Rafael Leão à ses débuts

Par Allan Brevi
1 min.

Arrivé cet été à l’AC Milan en provenance de Strasbourg pour environ 60 millions d’euros, bonus compris, Diego Moreira justifie déjà l’investissement réalisé par les Rossoneri. L’ailier s’est une nouvelle fois illustré lors du derby face à l’Inter, avec deux passes décisives et un superbe coup franc pour contribuer à la victoire des siens. Des débuts remarqués qui lui permettent aussi de faire oublier progressivement Rafael Leão, parti rejoindre Galatasaray.

La suite après cette publicité

Les chiffres de Moreira parlent déjà pour lui. En cinq titularisations toutes compétitions confondues, le Portugais a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives. En championnat, il affiche le même bilan en six apparitions, dont quatre dans le onze de départ. À titre de comparaison, lors de sa première saison en Serie A en 2019-2020, Rafael Leão avait eu besoin de 24 rencontres pour atteindre la barre des quatre buts.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Diego Moreira

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier