AC Milan : Diego Moreira fait déjà mieux que Rafael Leão à ses débuts

Arrivé cet été à l’AC Milan en provenance de Strasbourg pour environ 60 millions d’euros, bonus compris, Diego Moreira justifie déjà l’investissement réalisé par les Rossoneri. L’ailier s’est une nouvelle fois illustré lors du derby face à l’Inter, avec deux passes décisives et un superbe coup franc pour contribuer à la victoire des siens. Des débuts remarqués qui lui permettent aussi de faire oublier progressivement Rafael Leão, parti rejoindre Galatasaray.

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Les chiffres de Moreira parlent déjà pour lui. En cinq titularisations toutes compétitions confondues, le Portugais a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives. En championnat, il affiche le même bilan en six apparitions, dont quatre dans le onze de départ. À titre de comparaison, lors de sa première saison en Serie A en 2019-2020, Rafael Leão avait eu besoin de 24 rencontres pour atteindre la barre des quatre buts.