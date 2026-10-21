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Ballon d’Or : Kvaratskhelia pourrait louper la cérémonie à Londres

Par Valentin Feuillette
1 min.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au FC Barcelone (4-2), mardi en Ligue des Champions, Khvitcha Kvaratskhelia est désormais parti pour une longue période de convalescence. Le PSG a annoncé que son attaquant géorgien allait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, sans préciser la durée de son indisponibilité.

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Cette blessure soulève également des interrogations concernant sa présence à la cérémonie du Ballon d’Or, organisée lundi prochain à Londres. Parmi les favoris pour la récompense individuelle, au même titre que ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, Kvaratskhelia pourrait manquer l’événement. Pour l’heure, le club parisien n’a toutefois pas souhaité commenter sa participation éventuelle à la soirée.

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